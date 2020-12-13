BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  GÜNCEL
ADV Boyner'den çılgın kelebek indirimleri

Eski başkan Yakup Hamdi Bozdağ koronavirüsten önce ağabeyini sonra annesini kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, önce ağabeyi Uğur Nihat Bozdağ'ı (60) yaklaşık 20 gün sonra da annesi Sevim Bozdağ'ı (80) koronavirüs nedeniyle kaybetti.

Abone ol

Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ'ın ağabeyi Uğur Nihat Bozdağ, 26 Kasım'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağabeyini kaybetmenin acısını yaşayan Bozdağ'ın annesi Sevim Bozdağ da bir süre sonra koronavirüse yakalandı. Aynı zamanda Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Ali Bozdağ'ın eşi olan Sevim Bozdağ da dün yaşamını yitirdi. Sevim Bozdağ'ın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Hacı Ahmet Mezarlığı'nda kendisi gibi koronavirüsten ölen oğlu Uğur Nihat Bozdağ'ın yanında toprağa verildi. 

'Kurallara riayet edelim, bu illete yenilmeyelim'

Ağabeyi ve annesini arka arkaya koronavirüsten kaybetmenin acısını yaşayan Yakup Hamdi Bozdağ, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, çok üzgün olduğunu belirtti. Paylaşımında dostlarından taziyeleri de telefon ve mesaj yoluyla iletmelerini isteyen Bozdağ, "İki hafta önce ağabeyim Nihat Bozdağ'ı bugün de canım annem Sevim Bozdağ'ı Covid-19 salgınından dolayı kaybettim. Mekânları cennet olsun, toprakları nurlarla dolsun. Kısa bir süre içinde en yakınlarını kaybeden ve içi yanan bir kardeşiniz olarak lütfen bilim kurulumuzun, sağlık bakanlığımızın ve devletimizin üzerinde ısrarla durduğu kurallara (maske- mesafe- temizlik) uyalım ve uyaralım. Dünyayı yakan bu beladan kurtulmak istiyorsak millet olarak kurallara riayet edelim, bu illete yenilmeyelim. Bu nedenle taziyelerin telefon ve mesaj yoluyla iletilmesi rica olunur" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Uğur Şahin'den ABD'nin aşı onayına yorum: Çok önemli bir kilometre taşı
Koronavirüs gelir kapısı oldu! Refakatçi borsası oluştu
PKK elebaşı Murat Karayalan itiraf etti: Bu şehirlerde kaybettik
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Askerlik sevk tarihleri ertelendi
Rıdvan Dilmen bombaladı: Ali Koç tarihe geçtin işte, övün
Erol Bulut'un bu işten anlamadığı belgelendi 3-4 haftaya gider
ÖNCEKİ HABERLER
103 yaşındaki Emine ninenin zaferi! Önce veba şimdi korona
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın saldırısında 4 asker şehit oldu
ABD’de vahşet! Bir kadın oda arkadaşının cesedini aylarca sakladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Çiğ süte 30 kuruş destek verilecek
Galatasaray'da Belhanda kararsızlığı
AÖF sınavları kaç gün sürecek 2020 ne zaman bitecek?
Yorumlar