Inter Miami'den Falcao için 4 milyon euro

Inter Miami, Galatasaray’da 6 milyon Euro alan, Falcao’ya senelik 4 milyon Euro önerdi. Golcü oyuncunun bu teklife sıcak batığı iddia edilidi.

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Galatasaraylı Rademel Falcao ile yakından ilgilenen Inter Miami, Kolombiyalı yıldız için ilk somut adımı attı. ABD ekibi, Galatasaray'da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.

ABD'YE futbol oynamak istediği bilinen Falcao'nun Inter Miami'nin 4 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. G.Saray da yıldız ismi alacaklarına karşılık göndermek istiyor.

Kendisini ABD'ye saklıyor

Takvim'in haberine göre Inter Miami'nin ilk somut adımı attığı Falcao'nun sahalara dönüşün uzamasındaki sebeplerden birinin kendisini ABD'ye sakladığı olarak gösteriliyor.

Takımdaki yerini kaybetti

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. Fatih Terim'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor. Sahalara dönüş süresi belli olmayan Falcao, 5 maçtır formasından uzak. Yönetim de Kolombiyalı'nın gidişine sıcak bakıyor.