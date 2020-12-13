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Gençlerbirliği, BB Erzurumspor'u deplasmanda tek golle geçti

Süper ligin 12. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 yendi. Erzurumspor'un 90. dakikada atmış olduğu gol hakem tarafından iptal edildi.

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Süper ligin 12. haftasında BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.  Mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

1-0 öne geçen Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 82. dakikada Sefa Yılmaz kaydetti. Karşılaşmanın 90.dakikasında Sisokko, takımına beraberlik golünü getiren isim oldu. Ancak hakem, vuruştan önce elle müdahale olduğunu tespit etti ve Sissoko'nun vuruşu gol değeri kazanmadı. 

BB Erzurumspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 3 maçı da kaybetti.

Geçen Şubat ayından bu yana ilk kez üst üste 2 maçını da kazanan Gençlerbirliği puanını 11 yaptı. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan BB Erzurumspor ise 9 puanda kaldı. 

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