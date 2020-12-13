BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  YEREL
ADV Boyner'den çılgın kelebek indirimleri

Turuncu alarm kodu verildi! Antalya'da kilimli önlemler başladı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA’da araç sahipleri, 'turuncu alarm' kodu verilmesiyle dolu ihtimaline karşı araçlarının üzerlerini naylon, kilim, branda, çarşaf ve halı ile kapattı.

Abone ol

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün dün 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya’da 2 gündür devam eden yağışın etkisi arttı. Meteorolojinin kuvvetli sağanak ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısı üzerine halk da önlemlerini artırdı. Özellikle araç sahipleri, dolu ihtimaline karşı önlem aldı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar, araçlarının üzerlerini naylon, kilim, branda, çarşaf ve halı ile kapattı.

Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, "Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m²), Antalya Merkez, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş, Demre, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/ m² üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda! Erdoğan'ın açıklayacağı kira düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Uğur Şahin'den ABD'nin aşı onayına yorum: Çok önemli bir kilometre taşı
Koronavirüs gelir kapısı oldu! Refakatçi borsası oluştu
PKK elebaşı Murat Karayalan itiraf etti: Bu şehirlerde kaybettik
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Askerlik sevk tarihleri ertelendi
Rıdvan Dilmen bombaladı: Ali Koç tarihe geçtin işte, övün
ÖNCEKİ HABERLER
Yılbaşı resmi tatil mi 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Olay İzmir'de yaşandı! Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü
Gençlerbirliği, Erzurum'u deplasmanda tek golle geçti
Almanya'da durum çok kötü! Ülkede Kovid-19 önlemleri 16 Aralık'tan itibaren artırılacak
31 aralık yarım gün mü öğleden sonra yılbaşı tatili başlar mı?
Gülçin Karakaya kimdir kaç yaşında İbrahim Tatlıses'in sevgilisi
Yorumlar