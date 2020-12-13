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Bayrampaşa'da şoke eden olay! Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam pompalı tüfekle dehşet saçtı

BAYRAMPAŞA’da beyaz eşya servisini çağıran kişi, tamir bittikten sonra buzdolabından ses geldiğini iddia ederek parasını geri istedi. Ret cevabıyla adeta deliye dönen adam, görevlileri pompalı tüfekle tehdit edip servis aracına zarar verdi.

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Bayrampaşa'da İ.Ö.G buzdolabı bozulduğu için evine servis çağırdı. Yapılan işlemin ardından buzdolabından ses geldiğini ve tamiri beğenmediğini ifade eden adam parasını geri istedi. Servis görevlileri tamiri yaptıklarını ve para iadesinin mümkün olmadığını söyleyip evden ayrıldı. Parasının iade edilmemesine öfkelenen şahıs, pompalı tüfeğini alıp servis görevlilerinin yanına gitti.

Aracın camlarını kırıp tehdit etti

İddiaya göre öfkeden deliye dönen adam, servis aracının camlarını kırıp, görevlileri öldürmekle tehdit etti. Görevlilerin parayı iade etmesine rağmen hızını alamayan şahıs, bu kez de servis aracına ait ruhsata el koydu. Olayın ardından servis görevlilerinin şikayetiyle gözaltına alınan adam tutuklandı.

Tutuklandı

Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, i.Ö.G isimli şahsı evinde olayda kullandığı pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 4 adet mermi ve servis aracına ait ruhsat ile birlikte gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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