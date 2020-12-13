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İstanbul'da denizde gören şok oldu! Polise haber verdiler

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Unkapanı’nda denizde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğu Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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Olay, Unkapanı’ndaki Atatürk Köprüsü’nün altında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil şeridindeki vatandaşlar denizde bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Deniz polisi cesedi denizden çıkarttı. 112 ekipleri yaptığı ilk incelemede 35 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Cesedin kimliği Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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