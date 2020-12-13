Kayseri'de bu işi sadece o yapıyor! Kargoyla ürün yolluyorlar

Konuşmasının devamında Özen "Maalesef yıllardan beri çırağımız yok. Artık çırak yetişmiyor, benim kendi oğlum bile yanımda yetişmedi. Doyurucu bir meslek değil fakat biraz da merak meselesi. Paradan ziyade bu mesleği yaparken zevk alıyorum. Emekliyim, ihtiyacım da yok, çalışmasam da olur ama hem yaptığım işten zevk alıyorum hem de müşterilerin teşekkür etmesinden keyif duyuyorum" diye konuştu.