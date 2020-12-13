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Bursa'da eczaneye gittiklerini söyleyerek kısıtlamayı ihlal edenlerin aracından uyuşturucu çıktı

 BURSA’da araçla sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi eczaneye gitmek için dışarı çıktıklarını söyledi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi’nde devriye görevi yapan sivil trafik ekipleri, 16 FR 874 plakalı hafif ticari araçtakilere durması yönünde ihtarda bulundu. Ancak sürücü ihtar uymayarak, kaçmaya başladı.

5 kilometre süren kovalamaca sonunda araç durduruldu. Araç sürücüsü  K.K. (28) yanındaki M.G. (30), M.Y. (32) ve İ.Y.’ (42) ekiplere, eczaneye gitmek için dışarı çıktıklarını söyledi.

4 kişinin izin belgeleri olmadığı belirlenirken, araçta yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, bonzai ve esrar bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 şüpheliye, kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 12 bin 600 TL ceza uygulandı. Ardından da şüpheliler gözaltına alınıp, araçları çekiciyle otoparka götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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