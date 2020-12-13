Antalya'da kökünden toplayıp satıyorlar geçim kaynağı oldu! Kilosu bakın ne kadar

Nisan ayında yeniden çıkacağını belirten Nalinci "Yağmurlar devam ettiği müddetçe ve kar yağıncaya kadar mantar çıkmaya devam eder. Bu mantarlar güz ayında çıkar. Daha sonra ise Nisan ayında yeniden mantar çıkar. Günde 1-2 kilogram, bazen de 5 kilogram mantar topluyorum" şeklinde ifade etti.