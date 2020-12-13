Antalya'da kökünden toplayıp satıyorlar geçim kaynağı oldu! Kilosu bakın ne kadar
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde köylüler sonbaharın vazgeçilmez yiyeceğini toplamak için ormana gidiyorlar.
Akseki'de yaşayan Mehmet Nalinci, yağmurların yağması ile birlikte Akseki'de doğada mantar çıkmaya başladığını söyledi. Topladıkları mantarın cinsinin diken mantarı olduğunu belirtti.
Nalinci, "Bu mantar çok lezzetli oluyor. Doğada birçok mantar çeşidi var, fakat her mantar yenmez. Bildiğimiz mantarları yiyoruz. Bilinmeyen mantarları toplayıp yemeyiz." diye konuştu.
Nisan ayında yeniden çıkacağını belirten Nalinci "Yağmurlar devam ettiği müddetçe ve kar yağıncaya kadar mantar çıkmaya devam eder. Bu mantarlar güz ayında çıkar. Daha sonra ise Nisan ayında yeniden mantar çıkar. Günde 1-2 kilogram, bazen de 5 kilogram mantar topluyorum" şeklinde ifade etti.
Fatma Kara ise, her yıl bu aylarda Toros Dağları'na mantar toplamaya gittiğini söyledi.