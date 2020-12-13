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Sosyal medyadan duyurdu! Selami Altınok koronavirüse yakalandı

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Selami Altınok "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Milletvekili Altınok'a TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Prag Büyükelçisi Egemen Bağış geçmiş olsun mesajı paylaştı.  

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