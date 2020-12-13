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Kayseri'de bunu yapan insan olamaz! İple bağlanmış halde bulundu

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde ayakları ve boynu iple bağlanmış yavru köpek, ölü halde bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. D.Ş. ait 1,5 aylık Kangal cinsi köpek, ayakları ve boynu iple bağlanmış şekilde ölü olarak bulundu. D.Ş.'nin şikayeti üzerine jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

D.Ş.'nin torunu S.Ş., köpeklerinin dün kaybolduğunu belirterek, "1 gün boyunca köpeği aradık. Köpeğimizi ertesi sabah ayakları iple bağlanarak öldürülmüş şekilde bulduk. Köpeğin dövüldüğü yerde fırça sapı bulunuyor. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Bir an önce hayvan hakları yasası çıksın ve bunu yapanlara cezasız kalmasın" dedi.

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