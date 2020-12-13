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Bursa'da alışveriş merkezinde yangın çıktı! Ekipler olay yerinde

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor.

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Bursa'da Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasından dumanları görülen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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