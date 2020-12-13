BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  SAĞLIK

Beklenen haber geldi! Koronavirüs aşısına onay çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 16 yaş ve üzeri kişilere vurulabilmesi için onay verdi.

Abone ol

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 16 yaş ve üzeri kişilere vurulabilmesi için onay verdi.

Pfizer ve BioNTech'in aşısı, ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından, CDC'den de son onayı aldı.

Redfield yaptığı açıklamada, CDC Tavsiye Kurulunun dünkü önerisine uyarak aşının 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanması için onay verdiklerini duyurdu.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! 19 aralıkta açılıyor
Bilim insanlarından çarpıcı koronavirüs araştırması
Alanyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Vladimir Putin sığınakta mı yaşıyor?
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 2 altın madalya
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit müzakereleri sürecek
Bursa'da alışveriş merkezinde yangın çıktı! Ekipler olay yerinde
Dünya bu olayı konuşuyor! Kolaya korona testi yaptı sonuç pozitif çıktı
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması: 2 işçi öldü
Sosyal medyadan duyurdu! Selami Altınok koronavirüse yakalandı
KYK bursları ne zaman yatar 2020 hangi aylarda ödenir?
Yorumlar