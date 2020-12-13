Bilim insanlarından çarpıcı koronavirüs araştırması

ABD'nin saygın eğitim kuruluşlarında Yale University'de yapılan bir araştırmaya göre; yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) enfekte olan bazı insanların Kovid-19 hastalığını daha ağır ve uzun süre geçirmelerinin nedeni bağışıklık sistemlerinin ürettiği oto-antikorlarla ilgili olabilir.

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Bilim insanları, bağışıklık sisteminden gelen dramatik seviyelerdeki oto-antikorlarların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha şiddetli geçmesine ve virüs yenilgiye uğratıldıktan uzun süre sonra bile sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

Yale University'den araştırmacılar, Kovid-19 hastalarının kanlarında akın eden virüsle savaşmaktan ziyade organları, dokuları ve bağışıklık sisteminin kendisini hedef alan yanlış yönlenmiş çok fazla antikor bulunduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, hastaların ve enfekte olmamış insanların bağışıklık yanıtlarını kıyasladı ve Kovid-19 hastalarında çok fazla atipik antikor keşfetti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; bu antikorlar antiviral savunmaları bloke etti, faydalı bağışıklık hücrelerini yok etti ve beyin, damarlar ve karaciğerden bağlantı dokuları ile sindirim sistemine kadar birçok cephede vücuda saldırdı. İleri testler, kanında daha çok oto-antikor bulunan hastaların hastalıklarının daha kötü geçtiğini ortaya çıkardı. Kovid-19 hastalarında bir başka oto-immün hastalığı olan ve benzer düzensiz antikorlardan kaynaklanan lupusa yakalananlara göre daha çok antikör bulundu.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Aaron Ring, "Kovid-19 hastaları virüse karşı bağışıklık sisteminin tepkileriyle çatışan antikorlar üretiyor" dedi. Araştırmacı Ring, "Bu antikorların Kovid-19 hastalarına zararlı olduğuna kesinlikle inanıyoruz" dedi. Ring, bu zararlı etkilerin enfeksiyon geçtikten sonra bile pekala devam edebileceğini de sözlerine ekledi ve nedenini ise şöyle açıkladı:

"Çünkü antikorlar uzun süre boyunca devamlılık gösterebilir. Onların uzun Kovid-19 hastalığının gelişimine katkı sağladığı düşünülebilir."