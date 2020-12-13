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Türkiye'den İHA satın alan ülkelere Tunus'da katıldı

Tunus Savunma Bakanlığı, ANKA-S İHA alımı için TUSAŞ ile sözleşme imzaladı. Anlaşma, 3 adet ANKA-S İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonunun teslimi ile 52 Tunus Hava Kuvvetleri personelinin eğitimini kapsıyor.

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Savaş alanlarındaki başarılarıyla, uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Türk İHA/SİHA'larına olan talep artıyor. Bayraktar TB2’lerin ihracatının ardından; Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) de ANKA-S İHA satışı için Tunus Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.

Habertürk’ten Güntay Şimşek’in köşesinde yer verdiği bilgilere göre; varılan anlaşma kapsamında TUSAŞ, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığına 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslim edecek. Yaklaşık 80 milyon ABD doları tutarındaki ihracat anlaşması sonrasında Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline Ankara’da TUSAŞ tesislerinde eğitimler verilecek.

ANKA-S İHA ihracatı için Türkiye ile Tunus arasındaki görüşmeler, yaklaşık iki yıldır devam ediyordu. Tunus Savunma Bakanlığı, 2019’un başında TUSAŞ’tan ANKA İHA tedarikine yönelik görüşmelere başlamıştı.

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