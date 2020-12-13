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Şanlıurfa'da tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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ŞANLIURFA’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Komiser Şakir Caddesi üzerinde yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kiracılar ile ev sahipleri arasında evi boşaltma tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis çağrıldı.

Eve girmeye çalışan polislerden 2’si, iddiaya göre, kiracı olan yabancı uyruklu şahısların saldırısına uğradı. 2 polis, saldırıda aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı polisler, çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye destek için giden polisler, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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