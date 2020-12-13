Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 2 altın madalya

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporculardan İbrahim Çolak altın, Ferhat Arıcan altın ve bronz, Mert Efe Kılıçer gümüş ve bronz, Bora Tarhan da iki bronz madalya kazandı.

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MERSİN'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı.

Halka aletinde performansını sergileyen İbrahim Çolak, 15 bin puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Ferhat Arıcan'dan bir altın bir bronz madalya

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde de jüriden 14 bin 433 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençler kategorisinde 4 madalya

Türkiye, gençler kategorisi alet finallerinde de 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Mert Efe Kılıçer, barfiks aletindeki performansıyla elde ettiği 12 bin 933 puanla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi olurken; 13 bin 266 puan toplayarak 3. sıraya yerleştiği paralel bar aletinde de bronz madalya kazandı.

Bora Tarhan ise halka aletindeki 13 bin puanıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu ve atlama masasındaki performansıyla da 14 bin 016 puanla üçüncü olarak ikinci bronz madalyasını elde etti.