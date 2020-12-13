Polis kılığında uygulama yaparken baltayı taşa vurdu!

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan Burkay K. yapılan ihbarla yakalandı. Burkay T'ye ceza yağarken, sahte kimlik nedeniyle de hakkında adli işlem başlatıldı.

Abone ol

BURSA'da polis kılığına girerek aracıyla uygulama yapan Burkay T. (18) polise takıldı. Burkay T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulanırken, sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için de hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kılığına giren bir kişinin, 16 HD 517 plakalı hafif ticari aracı ile Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde uygulama yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, sürücüyü Soğukkuyu Mahalllesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda aracına benzin alırken yakaladı.

Aracın sürücüsünün Burkay T. (18), olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada; çakar, muşta ve polis logolu sahte basın kartı bulundu. Burkay T.nin sosyal medya hesabını da kontrol eden ekipler, şüphelinin hoparlörden polis telsizi dinletip, araca yerleştirdiği çakarı yakarak yaptığı uygulamaların yer aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti.

Burkay T.ye; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Burkay T. hakkında sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı. Aracın sahibi baba Turan T.ye de yine çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası kesildi.