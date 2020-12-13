BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
HABER /  GÜNCEL

Polis kılığında uygulama yaparken baltayı taşa vurdu!

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan Burkay K. yapılan ihbarla yakalandı. Burkay T'ye ceza yağarken, sahte kimlik nedeniyle de hakkında adli işlem başlatıldı.

Abone ol

BURSA'da polis kılığına girerek aracıyla uygulama yapan Burkay T. (18) polise takıldı. Burkay T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulanırken, sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için de hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kılığına giren bir kişinin, 16 HD 517 plakalı hafif ticari aracı ile Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde uygulama yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, sürücüyü Soğukkuyu Mahalllesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda aracına benzin alırken yakaladı.

Aracın sürücüsünün Burkay T. (18), olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada; çakar, muşta ve polis logolu sahte basın kartı bulundu. Burkay T.nin sosyal medya hesabını da kontrol eden ekipler, şüphelinin hoparlörden polis telsizi dinletip, araca yerleştirdiği çakarı yakarak yaptığı uygulamaların yer aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti.

Burkay T.ye; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Burkay T. hakkında sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı. Aracın sahibi baba Turan T.ye de yine çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası kesildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! 19 aralıkta açılıyor
Bilim insanlarından çarpıcı koronavirüs araştırması
Alanyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Vladimir Putin sığınakta mı yaşıyor?
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 2 altın madalya
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK konuk olduğu Başakşehir'i devirdi
Beklenen haber geldi! Koronavirüs aşısına onay çıktı
Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit müzakereleri sürecek
Bursa'da alışveriş merkezinde yangın çıktı! Ekipler olay yerinde
Dünya bu olayı konuşuyor! Kolaya korona testi yaptı sonuç pozitif çıktı
Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Yorumlar