Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray, 1 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından; sarı-kırmızıların 22 yaşındaki oyuncusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.