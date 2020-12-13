Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit müzakereleri sürecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerine belirlenen süre dolmasına rağmen devam edileceğini söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerindeki son durumu ele alan telefon görüşmesi yaptığını belirten Von der Leyen, "Çözülmemiş ana başlıkları tartıştık" ifadesini kullandı.

Von der Leyen, müzakerecilerin son günlerde gece gündüz çalıştıklarına dikkati çekerek, "Neredeyse bir yıldır süren müzakerelere ve tekrar tekrar kaçırılan zaman sınırlarına rağmen bu noktada biraz daha çaba sarf etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

AB ve İngiltere'nin karşılıklı olarak ekiplerine müzakereleri sürdürme talimatı verdiğine işaret eden Von der Leyen, görüşmelerin Brüksel'de yapılacağını vurguladı.