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Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Özat'ın maçın ardından istifa ettiği bildirildi.

Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özat'ın istifasını yönetim kurulu adına kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamasında Özat'a ve ekibine emekleri için teşekkür eden Sancak, sportif direktörlük görevine ise tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını kaydetti.

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