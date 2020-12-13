Türkiye'ye yaptırıma Trump'tan veto geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye de yaptırım öngören ve senatoda kabul edilen 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto edeceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, içinde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölümün de bulunduğu 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nın Çin'e yarayacağını belirterek, “Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim” dedi.

Senato kabul etmişti

Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı, 9 Aralık tarihinde Temsilciler Meclisi'nde 78'e karşı 335 onaylandıktan sonra 11 Aralık Cuma günü ABD Senatosu'ndan da 84-13 oyla kabul edilmişti.

Tasarıda neler var!

Savunma bütçesi tasarısında Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölüm de yer aldı. Tasarıda, Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi. Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5’ini uygulaması, yaptırımların "ithal edilen malları" kapsamaması istendi. Bu mallar da "doğal ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı" şeklinde sıralandı.

Yaptırımların kaldırılmasının şartları ise şu şekilde belirtildi:

"Başkan yaptırım uyguladıktan sonra 1 yıl içinde Kongrenin gerekli komitelerine, Türkiye’nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400’leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400’leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra, Türkiye’den Türk hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için CAATSA’nın 231. bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir."

Tasarının 159. bölümünde ise yasalaşmasından sonra, 15 gün içerisinde Türk şirketlerinin yerine F-35 için parça üretecek ortakların tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması istendi.