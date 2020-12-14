Hafta sonu sokağa çıkma yasağını delmek için akıl almaz numara! Hastane ve kan verme randevusu

Sokağa çıkma yasağını delmek için uyanık vatandaların yaptıkları şey inanılmaz! Uyanıklar, hafta sonuna doktor muayenesi ya da kan bağışı randevusu alıp sokakta dolaşıyor. Ne randevuya gidiyorlar ne de kan bağışına! Prof. Dr. Halil Özgüç, “Enteresan ve uyanık bir halkımız var. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz” diye isyan etti.

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Artan koronavirüs vakalarını durdurmak için cuma günü saat 21.00’de başlayan pazartesi saat 05.00’te sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkmak isteyen uyanıklara engel olamıyor. Ellerini kollarını sallayarak istedikleri gibi gezip tozmak isteyen uyanıkların yöntemleri ise pes dedirtti. Özel hastaneden ya da kan merkezlerinden randevu alan uyanıklar, sokağa çıkma saatlerinde polise yakalandıkları takdirde telefonlarına gelen mesajı göstererek kontrol noktalarından kolayca geçiyor ve istedikleri gibi gezip tozuyorlar.

Bursa’daki bir özel hastanede görev yapan cerrah Prof. Dr. Halil Özgüç, sosyal medya hesabından uyanıkların bu oyununu ifşa etti. Özgüç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enteresan ve uyanık bir halkımız var. Cumartesileri sırf sokağa çıkabilmek ve ceza almamak için internet üzerinden hastane randevusu alınıyor. Sonra da randevuya gelinmiyor. Bunu her cumartesi yaşıyoruz." dedi.

Enteresan ve uyanık bir halkımız var. Cumartesileri sırf sokağa çıkabilmek ve ceza almamak için internet üzerinden hastane randevusu alınıyor. Sonra da randevuya gelinmiyor. Bunu her cumartesi yaşıyoruz. — Prof. Dr. Halil Özgüç (@profdrhalilozgc) December 12, 2020

Prof. Dr. Halil Özgüç her hafta sonu aynı sorunu yaşadıklarını belirterek sahtekarların yöntemlerini şöyle özetledi: “Kamu hastanelerinde hafta sonu normal randevu verilemiyor. Ama özel hastaneler ve muayenehaneler hasta kabul edebiliyor. Özel hastanelerin birçoğunda internet üzerinden randevu alınabiliyor. Daha sonra vatandaşa bir SMS gönderiliyor. Bununla kişi dışarı çıktığında ve kontrol olduğunda ‘ben hastaneye gidiyorum’ diyor."

Cumartesi günü hastaneye gidiyorum ama çoğu gelmiyor

"Geçen sokağa çıkma yasağında da yaşadık, cumartesi günü hastaneye gidiyorum, hastaların önemli bir bölümü gelmiyor. Arıyoruz, ‘unuttum, gelmeyeceğim’ gibi bahaneler sunuluyor. Bu kötü bir suistimal. Hem bir doktor olarak hafta içi çalışıp yoruluyoruz, bir de hafta sonu hastalarımız için hastaneye geliyoruz ama bu kötü bir psikoloji oluyor. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz.”

Pozitif çıkan aileyi dilenirken yakaladık

Karantinadan kaçıp sokaklara çıkanların bahaneleri de dudak uçuklattı. Isparta’daki izolasyon denetim ekibinin koordinatörü Dr. Hüseyin Baysan, “Karantinada olanları sıkı kontrol ediyoruz. Mesela hem pozitif, hem de temaslı bir aileyi dilencilik yaparken yakaladık."

Pozitif kaçakların bahaneleri pes dedirtti

Baysan, karantina kaçaklarının ilginç bahanelerini şöyle anlattı: "Karantinayı ihlal edenler yakalandıklarından çoğunlukla, 'Ben faturamı yatırmaya gitmiştim', 'Bankaya para çekmeye gitmiştim', 'Pazara meyve almaya gitmiştim, bana vitamin olsun diye', 'Hepimiz karantinadayız. Ekmek almaya çıktım', 'Kuş uçurmaya gittim' gibi bahanelere sığınıyor."

Evden çıkmalarına gerek yok ama...

"Oysa ki hiçbirinin evinden çıkmasına gerek yok. 112 aracılığıyla 'Vefa' grupları çalışmaya devam ediyor. İhtiyacı olanların alışverişini yapıyor. Faturasını yatırıyor, bankasından parasını çekiyor. Sadece yapmaları gereken evde durup onlara verilen tedavileri uygulamaktır.

Onun dışında hiçbir gerekçeyle karantina ihlali yapamazlar."

Karantinadayım akrabamın cehazesine katılabilir miyim!

"Bize en çok sorulan soruların başında, karantinadaki bir kişinin yakınının

cenazesine katılıp katılamayacağı oluyor. Hiçbir şekilde cenazeye katılamayacağını söylüyoruz. Buna hayır demek çok zor. Ancak herkes kendi sorumluluğunu almalı, maske takmalı ve sosyal mesafesini korumalı. Bu hastalığı ancak bu şekilde yenebiliriz.”