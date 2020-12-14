Süleyman Soylu vurdukça vurdu! Murat Kurum sakin ama sert! Fahrettin Koca: İknacı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis'teki bütçe görüşmelerinde ne yaptı? Üç Bakan'ın gece yarısı performansları nasıldı? Hangi özellikleri öne çıktı? İşte Ahmet Hakan'ın kaleminden üç bakanın performansları...

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TBMM Genel Kurlu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Önceki gece Meclis'teki görüşmelere üç bakanın açıklamaları damga vurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neler söyledi? İşte Ahmet Hakan'ın kaleminden üç bakanın performansları...

Süleyman Soylu: Unutulmaz performans

- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.

- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.

- “Ohhh paralar PKK’ya gitmiyor, ohhh millete gidiyor ohhh” demesi ve bunu derken sergilediği vücut dili, unutulmaz bir performanstı.

- Konuşmasının en hararetli anlarını çıkarıp video yapsak... Konuşmasının neredeyse tamamını o videoya almamız gerekir. O dereceydi yani.

Murat Kurum: Sakin ama sert

- Bilgilendirmeye dayalı bir yaklaşım içindeydi. Sakin ve ağırbaşlı bir tarzı vardı. Yaptıkları çalışmaları anlattı.

- Kibar ve yapıcı bir dille konuştu. “Bir milletvekilimiz burada şöyle dedi, bu doğru değil” türü cümleler kurdu.

- Fakat bir ara HDP sıralarından laf atılınca aniden sertleşti. “Sizin çevreciliğinizi Diyarbakır Sur’da gördük” diyerek sesini yükseltti.

- En ağırlık verdiği konu kentsel dönüşüm konusuydu. Yapılanları ve yapılacakları rakamlar vererek anlattı.

Fahrettin Koca: Polemik değil ikna

- Tane tane anlattı. Matematiksel gitti. Boşlukta hiçbir şey bırakmamaya özen gösterdi. Rakamlara ağırlık verdi.

- Babacan bir tavrı vardı. İddialara cevap verirken “Bu iddiayı dile getiren arkadaşımızın gözlerine bakmak istiyorum” demesi çok ilginçti.

- Polemik yapmaktan ziyade ikna etmeye çaba gösterdi. En tartışmalı anlarda bile karşı tarafı ikna etmeye gayret etti.

- Konuşmasını bitirmesini istedi Meclis’i yöneten isim. Üstelik birkaç kez. Fakat çok ilginç bir şey oldu: Milletvekillerinin ortak talebiyle konuşmasını sürdürdü.