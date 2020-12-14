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Bursa'da kısıtlamada yakalanan sürücü: Onunla husumetim var bilerek durdurdu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da kısıtlamada yakalanan sürücü, polise zor anlar yaşattı. Avukatını çağıracağını söyleyip eşini olay yerine çağıran şahıs, polis ekiplerine 'Onun benimle takıntısı var, Bana kastı var, Geçmişten Husumetimiz var, Komşum zaten Aynı sokakta oturuyoruz' dedi.

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Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları İzmir istikametinden gelmekte olan Fuat S., (52) idaresindeki 06 BIN BC 196 plakalı otomobili Acemler kavşağında durdurdu. Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye polis, alkolmetreyi üfletmek istedi. Ancak sürücü çeşitli bahanelerle polise karşı koydu.

Fuat S. ve eşi dakikalarca polisi uğraştırırken ortaya ilginç diyaloglar çıktı. Polise zorluk çıkaran sürücünün ehliyetine el konulurken sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği , maske takmadığı, alkollü araç kullandığı, caddede sigara içmek ve alkol metreyi üflemediği için yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

"Hastaneye gidiyorum"

Polis ekiplerin işlemlerini yaptığı sürücü, gazetecilere" Hastaneye gidiyordum arkadaşlar yolu durdurdular. Hastaneye gidelim kan tahlili verelim çıkarsa ehliyetimi vereyim. Siz burada oyun yapıyorsunuz ya onun için'' dedi.

"Bana takıntısı var"

Sürücü polis ekiplerine ''Elindeki alkolmetreyi bir saattir üflüyorum. O polisin biraz bana takıntısı var. O beni tanıyor. Bende diyorum ki gazeteci arkadaşlarla birlikte hastaneye gidelim eğer ki bende alkol çıkarsa ehliyetimi vermekte sıkıntı yok. '' dedi.

"Komşum zaten aynı sokakta oturuyoruz"

Gazetecilere ''Trafik polisi ile eskiden husumetimiz var o yüzden durdurdu. Şimdi bana diyor ki ehliyetini vereceksin. Bir saattir cihaza üflüyorum hiçbir şey çıkmıyor. Ne yapayım şimdi adam zorla durdurmuş benle husumeti olduğu için komşum zaten aynı sokakta oturuyoruz. Sağlık ekibini çağırmam ehliyetine el koyacağım diyor'' dedi.

"Avukatımı çağıracağım" dedi eşini çağırdı

Olay yerine gelen eşi ''Ben neden alamıyorum arabayı vekalet var. Alkollü filan değil ben evden normal gönderdim. Hastaneye gönderin'' dedi.
Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil ise çekici tarafından otoparka götürüldü.

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