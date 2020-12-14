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Sivas'ta 97 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

SİVAS’ın Altınyayla ilçesinde evi yanan yaşlı adam, yangını söndürmeye çalıştığı sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, yangın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesi Serinyayla Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Tek başına yaşayan Sadık keskin (97) oturma odasındaki sobayı piknik tüpüne bağlı pürmüzle yakmak istediği sırada yangın çıktı. Yangını kendi başına söndürmeye çalışan yaşlı adam, dumandan etkilenerek yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan zehirlendiği tespit edilen Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın bacağında da yanıkların olduğu belirlenirken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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