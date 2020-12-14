Adana Demirspor'da önce Ümit Özat ardından 3 kişi daha gitti

Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın istifasının ardından teknik direktör olarak yeniden Cüneyt Dumlupınar göreve getirildi.

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TFF 1'inci Lig'in 14’üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor’da hareketli saatler yaşanıyor.

Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen’e de kulüp bulmaları için izin verildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Metin Korkmaz da görevden alındı

Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

Cüneyt Dumlupınar yeniden Adana Demirspor'da

Murat Sancak açıklamasında, "Takımı iyi tanıyan beraber çalıştığım hoca olarak Cüneyt Dumlupınar yarın Trabzon'da takımın başında olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Devre arasına kadar Cüneyt Dumlupınar önderliğinde gidilecek. Taraftarı mutlu eder ve başarılı olursa, inşallah olacak devam ederiz" dedi.