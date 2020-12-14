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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Aykut Kocaman mı geliyor?

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut'un görevine son verileceği yerine ise Aykut Kocaman'ın getirileceği iddiasına sarı-lacivertli yönetimden yanıt geldi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önceki gün alınan 3-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından sosyal medya gündemine oturdu.

45 yaşındaki teknik adam, takımın oynadığı silik futbolun ardından bir numaralı sorumlu olarak gösterilirken, hakkında istifa çağrısında bulunuldu.

"Çok geç olmadan bırak git"
Twitter'da 40 binden fazla mesaj paylaşılarak Türkiye'nin gündemine oturan Bulut için "Çok geç olmadan bırak git" ifadeleri kullanan taraftarların bu isteği, şimdilik karşılık bulmayacak gibi görünüyor.

Kocaman iddiaları gerçek değil
Sabah'ın haberine göre; yönetim cephesi, takımın inişli çıkışlı grafiğine rağmen lig yarışında halen devam ettiğini hesaba katarak hoca değişikliğinin gündemde olmadığını ifade ediyor. Ayrıca Başkan Ali Koç ve ekibinin Bulut'un teknik direktörlüğünden genel olarak memnun olduğu belirtildi. Başkan Koç'un "Birkaç kötü sonuçla hoca değiştiremeyiz. Bulut'la uzun soluklu bir yola çıktık" şeklinde konuştuğu kaydedildi. Ortaya atılan Aykut Kocaman iddialarının ise gerçek olmadığı ifade edildi.

Samandıra'da seferberlik
Fenerbahçe'de cumartesi oynanacak Gaziantep maçı öncesinde Samandıra'da yoğun bir hafta geçecek. Teknik direktör Erol Bulut ve ekibi, konsantrasyon sorununu çözebilmek için takımın tamamıyla toplantılar yapacak. Tecrübeli teknik adam, aynı zamanda sportif direktör Emre Belözoğlu ve kendi ekibiyle de ligin kalanında alınacak önlemlere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

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