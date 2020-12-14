Fenerbahçe'de kadroyu Erol Bulut değil Emre Belözoğlu kuruyor

Fenerbahçe'de kötü gidişatın sorumlusu aranırken kadroyu Erol Bulut'un değil Emre Belözoğlu'nun kurduğu iddia ediliyor.

Abone ol

Fenerbahçe'nin evinde Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup olduğu maçtan sonra Sarı-Lacivertliler’de yaşanan sıkıntılar yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Erol Bulut'un istifasını isteyen taraftarlar, Fenerbahçe'de oyun planının olmadığından dert yandı.

İşte Fenerbahçe’de 12 haftalık periyotta yaşananlar;

Akşam'da yer alan habere göre; teknik Direktör Erol Bulut, stoperde Serdar Aziz, Lemos, Zanka, Sadık ve Tisserland’a şans verdi. F.Bahçe’nin yaş ortalaması 26.7. Bulut’un savunma tercihlerinin yaş ortalaması ise 28.8. Sezon başında gönderilmek istenen Serdar Aziz, stoperin 1 numaralı adayı oldu. Değişikliğin çok olması takım savunmasını etkiledi.

Sosa'nın morali bozuldu

Sezon başında işlenen Gustavo-Sosa-Ozan üçlüsü Emre Belözoğlu’nun G.Saray’ın elinden kaptığı Mert Hakan’a yer açmak için bir anlamda bozuldu. Trabzon maçının ikinci yarısında oyundan alınan Sosa’nın konsantresi tamamen dağıldı. Bu karşılaşmadan sonra Arjantinli oyuncu takıma bir türlü konsantre olamadı.

Pelkas tepki gösterdi

İlk 11’de başladığı tüm maçlarda oyundan alınan Yunan futbolcu Pelkas, bu olaydan çok etkilendi. Malatyaspor maçında bu olaya net olarak tepkisini gösterdi. Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncu değişikliklerinde hep aynı isimleri tercih etmesi de eleştirildi.

Yedekler forma bekliyor

Novak, Nazım Sangere gibi kaliteli isimler kadro içine monte edilemedi. Bu iki oyuncu takım olgusundan tamamen uzaklaştı. Yedek oyuncuların takımın içine monte edilmemesi F.Bahçe’nin performasında etkili oldu.

Emre Belözoğlu etkisi

Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun, Teknik Direktör Erol Bulut’un kadro tercihlerinde etkili olduğu iddia ediliyor. Belözoğlu’nun baskısıyla bazı isimlerin 11’de şans bulduğu ileri sürüldü.