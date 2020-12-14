Esenyurt'ta şok! Şüpheli kişinin üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı çıktı
ESENYURT'TA bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak aradı. Üzerinde kemer görünümlü döner bıçağı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Esenyurt'ta 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler dün akşam saatlerinde sokak üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Üst araması yapan ekipler, şüphelinin kemerinin içinde 60 santim uzunluğunda döner bıçağı buldu Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.