BIST 1.387
DOLAR 7,91
EURO 9,62
ALTIN 464,80
HABER /  YEREL
ADV Ebebek'te bebek bezlerinde indirim fırsatı

Esenyurt'ta şok! Şüpheli kişinin üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı çıktı

ESENYURT'TA bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak aradı. Üzerinde kemer görünümlü döner bıçağı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Esenyurt'ta 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler dün akşam saatlerinde sokak üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Üst araması yapan ekipler, şüphelinin kemerinin içinde 60 santim uzunluğunda döner bıçağı buldu Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar/TL'de ilk açılış rakamları ve takip edilecek gelişmeler
Burdur Gölü’ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Aykut Kocaman mı geliyor?
Otomobil pazarı hareketleniyor! Sıfır faiz müjdesi 120 bin araç satılması bekleniyor
Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan 7-14 Aralık'ın denetim raporu: 39 bin kişiye ceza kesildi!
Çin aşısı mı, Alman aşısı mı daha güçlü? Prof. Dr Osman Müftüoğlu yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Talisca'dan gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz
Ücretsiz tablet başvurusu yapma ekranı 2020 MEB dağıtım başladı
Ahmet Davutoğlu: Anlatsaydım AK Parti parçalanırdı!
Koronavirüs aşısı yapmak zorunlu tutulabilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen yanıtladı
Galatasaray'ın mücevheri Marcao! İşte Aslan'ın istediği rakam
Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı
Yorumlar