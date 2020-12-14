İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da terörün finansmanına ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Lice kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında; 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 847 kilo toz esrar, 124 kilo kubar esrar, 45 kilo skunk esrar olmak üzere toplam 1 ton 16 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 2 sığınakta da çok miktarda yaşam ve gıda malzemesine el konuldu. Narko-Terör operasyonları kesintisiz sürüyor.