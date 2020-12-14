Dolar/TL'de ilk açılış rakamları ve takip edilecek gelişmeler

Dolar/TL, piyasaların açılış gününde 7,86'nın üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise bugün 9,54-9,55 bandında değerleniyor.

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Yurt içi piyasalar, yeni haftanın ilk gününde sanayi üretim endeksi ve perakende satış endekslerini bekliyor.

Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında istihdam verileri ve cari denge rakamlarıyla hareketlenen dolar ve euro, bu sabah saatleri itibarıyla da yönünü hafif yukarı çevirmiş durumda.

Son durum!

Cuma günü 8,02 ile iki haftanın zirvesini gördükten sonra haftayı 7,84'ten kapatan dolar/TL, bugün 7,86'nın üzerinde seyrediyor. Euro/TL de 9,50'yi kapattığı geçen haftanın ardından bugün 9,54-9,55 bandında değerleniyor.

Takip edilecek gelişmeler

Piyasaların ana gündemi ise çarşamba günü yapılacak yılın son Fed toplantısı. Beklenti Fed'in uzun vadeli varlık alımlarını artırması yönünde.

TL cephesinde bu haftanın veri gündeminde sanayi üretimi, perakende satışlar ve bütçe dengesi var. Piyasalarda AB ve ABD ile ilişkiler, CAATSA yaptırımlarındaki gelişmeler ve koronavirüs salgınının durumu ana gündem maddesi.