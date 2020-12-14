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Bursa'da işe giderken hayatının şokunu yaşadı! Telefonunu kurtarmak isterken yere çakıldı

BURSA'da işe gitmek için evden çıkan genç dere kenarındaki kaldırımda yürürken, elinde oynadığı telefonu dereye düşürdü. Telefonunu kurtarmak için dereye inmek isteyen genç dengesini kaybedince beton zemine çakıldı.

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Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Zafer mahallesi Zafer Bulvarı'nda meydana geldi. Murat B., (35) işe gitmek için evden çıktı. Yürürken telefonu ile oynayan Murat B., bir anda telefonunu Atıcılar Deresi'ne düşürdü. Telefonunu almak için dereye inmeye çalışan Murat B., ayağının kayması ile dengesini kaybetti.

Sert bir şekilde derenin içine düşen Murat B.,'nin çığlık sesleri duyuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayağı kırıldı, genel durumu iyi

Merdiven yardımıyla dereye inen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıyı bir saatlik çalışma sonucu kurtardı. Ayağı kırılan Murat B., sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca derenin içinde su olmaması facianın önüne geçti. Murat B.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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