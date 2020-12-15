Optimar anketi bomba! Yeni partiler ne kadar oy alıyor? Seçim olsa kim kazanıyor?

"Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın, 3-9 Aralık tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 253 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketten, Bülent Arınç’ın başlattığı tartışmadan Ümit Özdağ’ın çıkışına kadar birçok yeni veriyi paylaşacağım" diyen Selvi, şöyle devam etti: