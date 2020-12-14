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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Anlaşmasız Brexit'e hazır olun

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve AB'nin ticaret anlaşması müzakerelerinde bir uzlaşıya varamadığını belirterek, bu nedenle halkın 31 Aralık'ta anlaşmasız bir ayrılığa hazırlıklı olmasını söyledi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün süresi dolan AB ile yürütülen müzakerelerin uzatılması kararının ardından bir açıklama yaptı.

Bazı önemli konularda anlaşmaya varmaya hala çok uzak olduklarını kaydeden Johnson, "Ancak hayatın olduğu yerde umut varsa neler yapabileceğimizi görmek için konuşmaya devam edeceğiz. İngiltere kesinlikle konuşuyor. Şimdi tekrar etmem gereken en olası şey, elbette Dünya Ticaret Örgütü şartlarında, Avustralya şartlarında bir ayrılık için hazırlanmamız gerektiğidir." dedi.

"Temel konularda ihtilaf sürüyor'' 

Konuşmaktan ve ilerleme kaydetmekten her zaman mutluluk duyacaklarını vurgulayan Johnson, AB'nin de bunu istemesi durumunda bir anlaşmaya varılabileceğini ancak temel konularda ihtilafın sürdüğünü ifade etti.

"Varmak istediğimiz yer burası değil''

Sık sık Dünya Ticaret Örgütü koşullarında bir ayrılığa hazırlanmaları gerektiğini yineleyen Johnson, "Varmak istediğimiz yer burası değil ama böyle bir çözüm gerekiyorsa İngiltere buna fazlasıyla hazırlıklı." ifadesine yer verdi.

Johnson, İngiltere'nin denemeye devam etmesi gerektiğini ve bunu tüm samimiyetleriyle yapacaklarını ancak ülkenin kendi yasalarını ve balıkçılığını kontrol edebilme hakkından ödün veremeyeceklerini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Johnson ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ​​​​​​​müzakerelerin 13 Aralık pazar gününe kadar sürdürülmesinde anlaşmış ve bu tarihte kesin bir karar alınacağı açıklanmıştı.

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