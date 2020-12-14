Ahmet Davutoğlu: Anlatsaydım AK Parti parçalanırdı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bana karşı ahlaksızca her türlü komployu yaptılar. Bana karşı yapılan darbeyi anlatmış olsaydım AK Parti parçalanırdı." dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya, Serap Belet, Nagehan Alçı ve Kemal Öztürk’ün sorularını cevapladı.

Başbakanlık koltuğunu bıraktığı dönemde sesi soluğu çıkmayan Davutoğlu, yıllar sonra parti kurduktan sonra o dönemi anlattı. Kendisine darbe yapıldığını iddia eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Darbeyi anlatmış olsaydım AK Parti parçalanırdı"

"Geçen Düzce'de bir kadın yanıma geldi hâlâ gözleri yaşlıydı. O konuşma siyasi ahlâk konuşmasaydı. Partide bana karşı darbe yapılmış, boğazda kurdukları yalılarda mekanizmalar servis edilmiş. Başbakanlık makamını terk ederken bu sözleri sarf ettim. Şu anda da aynı şeyi söylüyorum, Cumhurbaşkanı'nın ailesine, o ailenin onuruna bir halel gelse ben buradayım. Ama damadı siyasete girmemiş olsaydı, diğer damadıyla ilgili herhangi bir sözü oldu mu?

Sayın Demirtaş'la ben siyasi mücadele verdim. Ama Başak Hanım'a, eşine saldırı yapıldığında Sara Hanım'la aradım, 'Ben sizin eşinizle sert mücadele yaptım, gerekirse yine yaparım, ama sizin onurunuz benim eşimin onuru gibidir' dedim. Bana karşı ahlâksızca her türlü komployu yaptılar ben çıktım AK Parti'yi savunmak için o konuşmayı yaptım. Bana karşı yapılan darbeyi anlatmış olsaydım AK Parti parçalanırdı"