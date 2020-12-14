Talisca'dan gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz

Beşiktaş'ın 2016 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

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Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcularından Anderson Talisca, Siyah-Beyazlıların Alanyaspor mağlubiyetinin ardından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Anderson Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ve içinde Vincent Aboubakar'ın da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notunu düşerken bir de kartal emojisi paylaştı.

Beşiktaş’a mı dönüyor?

Talisca’nın bu paylaşımı Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutulurken ‘Brezilyalı yıldız devre arasında Beşiktaş’a mı dönüyor?’ sorularını akıllara getirdi.

İşte Talisca’nın paylaşımı:

