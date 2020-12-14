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Sisal Şans CEO'su Ergün'den KDV açıklaması: Kuruşu kuruşuna ödüyoruz

Millî Piyango’nun işletme hakkını devrettiği Sisal Şans'ın CEO'su Selim Ergün, yaptığı 'KDV' tartışmalarıyla ilgili, "Hasılat TVF’nin hesaplarında toplanıyor, bu komisyondan doğan KDV’yi ise kuruşu kuruşuna ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Demirören Holding’in iştiraki olan ve Varlık Fonu’nun 10 yıl süreyle Millî Piyango’nun işletme hakkını devrettiği Sisal Şans'ın CEO'su Selim Ergün, "Hasılat TVF’nin hesaplarında toplanıyor, biz buradan bir komisyon geliri elde ediyoruz. Bu komisyondan doğan KDV’yi ise kuruşu kuruşuna ödüyoruz.” açıklamasını yaptı. 

"Gerçekten gizlice kaldırıldı mı bu yüzde 18 KDV?"

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün "Son günlerde bazı gazetelerde haberler okuyorum. Maliye’nin hasılattan alacağı yüzde 18 KDV gizlice kaldırılmış. Bu yolla da sizin gelirleriniz yükselirken Maliye’nin gelirleri düşmüş. Gerçekten gizlice kaldırıldı mı bu yüzde 18 KDV?" sorusuna Ergün, şu yanıtı verdi:

Hayır gizli bir şey yok, bu durum TVF’nin hem yazılı hem görsel medyada konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor. Rakamlar da gösteriyor ki bir önceki modele göre hem devletin hem de oyun severlerin kazancı ciddi oranda artmış durumda. Tekrar altını çizmek isterim ki hasılat TVF’nin hesaplarında toplanıyor, biz buradan bir komisyon geliri elde ediyoruz. Bu komisyondan doğan KDV’yi ise kuruşu kuruşuna ödüyoruz.

"Devletin cebinden tek kuruş çıkmıyor"

Ergün, "Dediğim gibi, bu bir hizmet alım sözleşmesi, bir özelleştirme değil. Oyunların şartname ve sözleşmeye uygun olarak oyunseverlere sunulması için gerekli tüm altyapının kurulması ve 10 yıl boyunca satış ve pazarlama dahil tüm operasyonun yönetilmesi hakkını kazandık. Bunu yaparken de tüm giderleri kendimiz karşılıyoruz, devletin cebinden tek kuruş çıkmıyor.” dedi.

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