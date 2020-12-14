Gucci'nin ters gözlüğü Twitter'da alay konusu oldu! Fiyatı duyanları şaşkına çevirdi

İTALYAN moda devi Gucci, yeni tasarladığı "ters" gözlüğünü 755 dolara (yaklaşık 5 bin TL) satınca sosyal medyada alay konusu oldu.

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Lüks İtalyan markası Gucci, 'ters' tasarımlı gözlüğünü internet sitesinde "1950'lerin ve 1960'ların kedi gözü çerçevelerine sıradışı yaklaşım" şeklinde tanımladı. Açıklamada "Bu güneş gözlükleri 'baş aşağı' bir etki oluşturarak ters çevrilmiş şekilde tasarlandı. Çerçeve ve sapların üretiminde siyah ve beyaz asetatlı çok sayıda katman kullanıldı. Emaye baskı çiçek detayları ve ufak bir 'Gucci' logosu, tasarımı daha da zenginleştiriyor." ifadelerine yer verildi.



Independent'in haberine göre, alışveriş yapanlar tasarım hakkındaki kafa karışıklıklarını paylaşırken bir kişi gözlüğün "rahatsız" hissettirdiğini söyledi. Gözlüğün fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşan biri de "Gucci, bunu neden yapıyoruz?" diye sorarken başkası da "Bu tasarımcılar karantinada ve çıldırmışlar" diye espri yaptı. Başka bir kişiyse "Merak ediyorum, acaba Gucci bir şeyi sırf 'yapabildiği' için yapmak zorunda olmadığını ne zaman anlayacak?" diye ekledi.





Gözlük firması konuya dahil oldu

Britanyalı gözlük firması Specsavers bile tartışmaya müdahil olup, Gucci modelinin ters çerçeveleri taktığı bir fotoğrafı "Selam @gucci, konuşmamız lazım" mesajıyla paylaştı. Daha sonra şirket, güneş gözlüğünün düzgün gözüktüğü Photoshop'lanmış başka bir fotoğrafı "Düzeltildi" yazarak paylaştı.