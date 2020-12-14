Beyaz Saray sonrası yeni adres belli oldu! Trump oğlu için kesenin ağzını açtı
Beyaz Saray'ı Biden çiftine bırakacak olan Donald Trump ve Melania Trump'ı taşınacağı yeni adres belli oldu. ABD basını, Trump çiftinin oğulları Barron'ın okulu için harcayacağı parayı açıkladı.
ABD'de başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden, ancak süreci hileli olarak nitelendiren Donal Trump'a kötü haber Yüksek Mahkeme'den geldi. Biden'ın zaferinin iptal edilmesini isteyen Trump'ın talebi reddedildi. Böylece Donald Trump ve First Lady Melania Trump için Beyaz Saray’a veda kesinleşti.
Trump çiftinin seçim yenilgisi sonrası başkent Washington’dan Florida’ya taşınacakları öğrenildi.
20 Ocak’ta yapılacak görev değişim töreni sonrası Beyaz Saray’ın yeni sakinleri Joe Biden ve eşi Jill Biden olacakken, Trump çiftinin Florida, Palmiye Sahili’nde Mar-a-Lago adlı köşke yerleşmesi bekleniyor. Çifte yakın kaynaklara göre Trump’lar bu köşke yerleşmezse de yakınlarında başka bir eve taşınacak.
Page Six’in haberine göre First Lady, 14 yaşındaki oğulları Barron için eve sadece 40 dakika mesafedeki Pine Crest adlı özel okula kayıt yaptırdı.