Beyaz Saray sonrası yeni adres belli oldu! Trump oğlu için kesenin ağzını açtı

ABD'de başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden, ancak süreci hileli olarak nitelendiren Donal Trump'a kötü haber Yüksek Mahkeme'den geldi. Biden'ın zaferinin iptal edilmesini isteyen Trump'ın talebi reddedildi. Böylece Donald Trump ve First Lady Melania Trump için Beyaz Saray’a veda kesinleşti.