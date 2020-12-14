İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var

İZMİR'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü.

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Sağanak nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 42 numaradaki Dostlar Sitesi'nin istinat duvarı gece büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrildi. 20 araçta maddi hasar oluştu.

Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı. Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

''Can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı”

Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu. Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı” diye konuştu.

''Yine deprem oldu zannettik''

Çöken istinat duvarının altında hem motoru hem otomobili hasar gören Hakan Yalçın, "Deprem korkumuz zaten vardı. Akşam saatlerinde inanılmaz bir gürültü koptu. Yine deprem oldu zannettik. Böyle bir şeyle karşılaşacağımız aklımıza gelmedi. Birkaç gündür İzmir yoğun yağış aldı. İki siteyi bölen istinat duvarı çöktü. Allahtan can kaybımız yok ama hasarımız çok fazla. Dilerim bu olay doğal afet olarak kabul edilir. Hem aracım hem de motorum bu olayda zarar gördü şu an ikisi de kullanılmayacak halde. Gece saatlerinde biraz daha çökme olunca hasarımız büyüdü. Sabaha kadar hiç uyumadık. Araçların başındaydık. Üzgünüz. Çıkacak sonucu bekliyoruz inşallah doğal afet olarak kabul edilir ve masraflarımız karşılanır" dedi.

''Gürültüyü duyunca hemen aşağı indik''

Aracı zarar gören vatandaşlardan Semih Üstün, "Gürültüyü duyunca hemen aşağı indik. O sırada birkaç çocuk aşağıdaymış neyse ki onlara bir şey olmadı. Benim de otomobilim kullanılamaz hale geldi. Ön tarafı duvar altında kaldı. Hepimiz çok korktuk" diye konuştu.