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Maskesiz kadın 'artistliğiniz kime' diyerek CİMER'le tehdit etmişti yanıt geldi

KAHRAMANMARAŞ’ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikâyet edeceğini söyleyen kadına, CİMER’den "Hanımefendi boşuna zahmet etmesin" yanıtı geldi,

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın” şeklinde yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER'e şikâyet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" ifadelerini kullanmıştı.

10 ay önce de çay bahçesini birbirine katmış

Bu arada Gülcan Ç.'nin daha önce de bir çay bahçesinde ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı. Birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gülcan Ç., 16 Şubat'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde gittiği çay bahçesinde oturduğu masadaki küllüğü önce yere ardından ise kendisini uyaran garsonların üzerine attı, daha sonra da masaları devirip diğer müşterilerin üzerine bardak fırlattı. Bunun üzerine garsonlar Gülcan Ç.'yi dışarı çıkarmak isteyince kadının yanındaki arkadaşları, garsonlara saldırmış, ihbar üzerine gelen polisler Gülcan Ç.'yi gözaltına alarak karakola götürmüştü.

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