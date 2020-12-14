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'Koronavirüslüyüm' deyip polise tükürdü! Bakın ne ceza aldı

Demirören Haber Ajansı

ABD'de bir polis memuruna tükürdükten sonra yeni tip corona virüs (Covid-19) olduğunu iddia eden bir kişi iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

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ABD’nin Oregon eyaletinde 36 yaşındaki Daniel Ray Stubblefield, 23 Mart’ta corona virüs olduğunu söyleyerek bir polisin yüzüne ilk önce öksürmüş ardından da dört kez tükürmüştü. Söz konusu polis şikayetçi olmazken yetkililer Stubblefield’e ait farklı davalara bağlı olarak tutuklama emri çıkarttı.

Polisin corona virüs testi negatif çıkarken alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan Stubblefield için karar belli oldu. İki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Stubblefield’in avukatları kendisinin akıl sağlığı ve alkol sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiğini söyledi.


"Bunları hatırlayamıyorum"
Suçunu kabul eden Stubblefield, “Bana ne yaptığım söylendiğinde bile çoğu zaman bunları hatırlayamıyorum. Hapishanede yeni uyandım. Bu bağımlılığı yenmek için çok uğraşıyorum. İncittiğim her şey için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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