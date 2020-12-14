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Kırşehir’de 8 yıl önce işlenen cinayet çözüldü katil en yakınındaki isim çıktı

KIRŞEHİR'de 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen adamın katil zanlısı olarak kardeşi ile birlikte 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyü çayırlık mevkiinde çeşme yanında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Üzerinde sadece iç çamaşırı ile bırakılan erkek cesedinin Adli Tıp Kurumu'nun uzun süren çalışmaları sonucunda gurbetçi M.D.'ye ait olduğu belirlendi.

Kimliği belirlendi, kardeşi yakalandı

Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrasında Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda öldürülen M.D.'nin kardeşi K.D., eşi G.D. ve oğlu T.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Para için öldürdü 

Jandarmadaki sorgularında M.D.'nin kardeşine emanet olarak yurt dışından para gönderdiği, yurt dışından Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra emanet paralarını geri istediği, K.D., eşi G.D. ve oğlu T.D.'nin bu nedenle cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

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