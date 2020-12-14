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Barcelona Levante'yi Messi ile geçti

Barcelona sahasında oynadığı maçta Levante'yi 1-0 mağlup ederken Katalan ekibinin golünü Messi attı.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Levante'yi 1-0 mağlup etti. 

Barcelona'nın galibiyet golünü 76. dakikada Lionel Messi attı.

Barcelona formasıyla 642. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye (Santos'ta 643 gol) ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etmeye çok yaklaştı. 

La Liga'da iki maç eksiği olan Barcelona, aldığı galibiyetle 17 puanla 8'inciliğe çıktı.

Levante ise 11 puanla 18'inci sıraya geriledi.

REAL SOCİEDAD LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Diğer yandan sahasında Eibar ile 1-1 berabere kalan Real Sociedad, puanını 26'ya çıkararak, averajla Atletico Madrid'in önünde liderliğe oturdu.

Real Sociedad; La Liga ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. 

La Liga'da ikinci sıradaki Atletico Madrid'in iki, üçüncü Real Madrid'in (23 puan) bir maç eksiği bulunuyor.

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