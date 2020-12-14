İzmir'de deniz taştı! Felaketin boyutu havadan böyle görüntülendi

İZMİR'de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde 2 kişinin kaybolduğu açıklandı. Öte yandan Karşıyaka ilçesinde deniz taşınca otomobiller mahsur kaldı. Vatandaşın sabah siren sesiyle uyandığı felaketin boyutu görüntülendi.

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İzmir'de 4 gündür aralıklarla süren sağanak yağışın etkisi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, 2 kişinin kayıp olduğu açıklaması İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den geldi. Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı. Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı ve araçlarının su altında kaldığı konusunda uyardı.

Araçları mahsur kalan vatandaşlardan belediyeye tepki

Öte yandan, siren sesine uyanan site sakinleri, araçlarına koşarak otomobillerini kurtarmaya çalıştı. Su altında araçları kalan vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, araçları su altında kalmasından ötürü bazı vatandaşlar çalışmayan araçları çekici yardımıyla çekti.

Su altında kalan Mavişehir, havadan görüntülendi

Öte yandan, günün aydınlanmasıyla birlikte felaketin boyutu daha net görüldü. Su altında kalan Mavişehir Mahallesi drone ile havadan görüntülendi.

Yarına kadar sürecek: Görüntülerde suların altında kalan araçlar ve deniz suyu dolan siteler görüldü. Sağanak yağışın etkisinin yarına kadar süreceği öğrenildi.

Validen açıklama: Arama çalışmaları sürüyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kaybolan 2 kişinin bulunması için tüm çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Vali Köşger, şu ifadeleri kullandı:

Umuyoruz kendilerini kenara atıp, kurtulmuşlardır. Menderes emniyetinden 25, jandarmadan 10, İzmir emniyeti su altı timlerinden 10 kişi, AFAD ve diğer itfaiye birimlerinden arkadaşlarımız arama tarama çalışmalarını devam ettiriyor. Vatandaşlarımızı umuyoruz canlı bir şekilde bulacağız. İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Kısmi baskınlar var, oralarda da çalışmalar sürüyor. Tespit çalışmaları ve tahliye çalışmaları devam ediyor.