Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye ilaç olacak hocayı açıkladı

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önceki gün alınan 3-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından sosyal medya gündemine oturdu. 45 yaşındaki teknik adam, takımın oynadığı silik futbolun ardından bir numaralı sorumlu olarak gösterilirken, hakkında istifa çağrısında bulunuldu.

"Çok geç olmadan bırak git"

Twitter'da 40 binden fazla mesaj paylaşılarak Türkiye'nin gündemine oturan Bulut için "Çok geç olmadan bırak git" ifadeleri kullanan taraftarların bu isteği, şimdilik karşılık bulmayacak gibi görünüyor.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Kadıköy’deki 3-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından geleceği tartışma konusu olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde göreve Aykut Kocaman’ın getirilmesi gerektiğini savundu.

''Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye fayda gelir, zarar gelmez''

A Spor'da değerlendirme yapan Toroğlu, "Erol Bulut 2 maç daha ters giderse nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman. Bence tek çözüm var. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin içinden çıkmış, hep Fenerbahçe ile anılan bir adam. Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye fayda gelir, zarar gelmez. İşin içinde Emre var, Volkan var, Aykut gelince ne olur? Çok enteresan bir viraja giriyor Fenerbahçe." yorumunu yaptı.

44 maçta 1.07 puan ortalaması yakalamıştı

Fenerbahçe'de son olarak 2018-2020 arasında teknik direktörlük yapan 55 yaşındaki teknik adam, 44 maçta 1.07 puan ortalaması yakalamıştı.