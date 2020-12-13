Bilim dünyasını şaşırtan keşif! Tuhaf görünümlü parıl parıl parlıyor

Bilim insanlarının ilk başta yılanın türü konusunda bir fikri olmadığı, ancak kısa süre sonra yılanın pullarının çoğu yılan gibi üst üstte gelmek yerine yayılmış olması nedeniyle bunun 'garip pullu yılanlar' olarak da bilinen nadir cins ‘Achalinus'a ait bir tür olduğunu fark ettikleri ifade edildi.