Bilim dünyasını şaşırtan keşif! Tuhaf görünümlü parıl parıl parlıyor
ABD’de yer alan Smithsonain Enstitüsü ve Vietnam Bilim ve Teknoloji Akademisi'nden araştırmacılar, yaptıkları bir araştırma sırasında çarpıcı bir keşifte bulundular.
ABD’de yer alan Smithsonian Enstitüsü ve Vietnam Bilim ve Teknoloji Akademisi’nden araştırmacılar, 2019 yılında karşılaştıkları ‘tuhaf görünümlü’ yılana dair bulgularını Pazartesi günü Copeia dergisinde yayımladı.
Vietnam’ın dağ ve ormanlarında biyoçeşitlilik üzerine araştırmalar yapan araştırmacılar, ülkenin Çin sınırına yakında Ha Giang eyaletinde keşfettikleri yılanın türü hakkında bilgilere yer verdiler.
Yılanın öne çıkan özellikleri arasında gözlerinde parlak ışık fotoreseptörleri olmamasının dikkat çektiği bunun da yılanın yeraltına veya yaprakların altına gömüldüğünü gösterdiği belirtildi.
Bilim insanlarının ilk başta yılanın türü konusunda bir fikri olmadığı, ancak kısa süre sonra yılanın pullarının çoğu yılan gibi üst üstte gelmek yerine yayılmış olması nedeniyle bunun 'garip pullu yılanlar' olarak da bilinen nadir cins ‘Achalinus'a ait bir tür olduğunu fark ettikleri ifade edildi.