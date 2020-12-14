Ali Mahir Başarır kimdir annesi neden öldü CHP duyurdu

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır'ın annesi Gülseren Başarır hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Ali Mahir Başarır'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Ali Mahir Başarır aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır'ın annesi Gülseren Başarır'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm haberini, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından duyurdu.

Deniz Demir attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Milletvekilimiz ve Parti Meclisi Üyemiz Ali Mahir Başarır’ın annesi Gülseren Başarır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vekilimizin acısını paylaşıyor, sabır diliyorum."

Peki annesini kaybeden Ali Mahir Başarır kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Ali Mahir Başarır (1975, Tarsus, Mersin), Türk siyasetçi, avukat, 27. Dönem Mersin Milletvekili.

1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Mahir Başarır, yüksek lisansını da aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında tamamladı. İstanbul'da serbest avukatlık yaparak iş yaşamına atıldı, Maltepe Spor Kulübü ve Kartal Spor Kulübü' nde yönetici olarak görev aldı.

12 Eylül darbesi sonrasında kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1992 yılında yeniden açılması üzerine Tarsus ilçe örgütlenmesinde görev alarak aktif siyasi yaşama atıldı. İlk kez 2011 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili aday adayı olan Başarır, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 25-26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. TBMM Anayasa Komisyonu üyesidir.

ÇYDD ve HATİAB üyesi olan Ali Mahir Başarır, evli ve iki çocuk babasıdır.