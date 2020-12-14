BIST 1.386
DOLAR 7,92
EURO 9,63
ALTIN 466,35
HABER /  EKONOMİ
ADV Ebebek'te bebek bezlerinde indirim fırsatı

Ekim ayı sanayi üretimi verileri açıklandı! Beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi.

Abone ol

Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 10,2 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 9,4 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,5 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

Sanayi Üretimi Beklenti Anketi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyordu. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı öngörülmüştü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Optimar'ın son seçim anketinde 'sürpriz' sonuçlar! Yeni partiler ne kadar oy alıyor? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil aldı
İlave tediyeler bugün hesaplara yatırılıyor! Bakan Selçuk açıkladı
Maskesiz kadın 'artistliğiniz kime' diyerek CİMER'le tehdit etmişti yanıt geldi
AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan Fettah Tamince'ye olay sözler! O şerefsiz...
Dolar/TL'de ilk açılış rakamları ve takip edilecek gelişmeler
Burdur Gölü’ndeki gaz çıkışı, olası bir depremin habercisi olabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Mahir Başarır kimdir annesi neden öldü CHP duyurdu
Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye ilaç olacak hocayı açıkladı
Milan-Parma düellosunda gülen olmadı
Yerli koronavirüs aşısının Faz-1 çalışması başarıyla tamamlandı
Fahrettin Koca'nın dikkat çektiği illerden! Vaka sayısı artan Samsun'da hastanelerde test kuyruğu
Güneş tutulması nedir nasıl olur 2020'nin en önemli gök olayı
Yorumlar